Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене отправила заявку о получении нейтрального статуса

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о получении нейтрального статуса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

«Сегодня Мария отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса. К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке ее заявки», — отметила Назарова.

Она добавила, что взнос за оформление нейтрального статуса Ласицкене оплатила еще в декабре. Он составляет 250 долларов для атлетов старше 20 лет и 100 долларов для спортсменов моложе 20 лет.

В 2022 году Ласицкене намерена начать свои выступления 28 января на этапе зимнего Гран-при в немецком Карлсруэ. Главным турниром сезона для легкоатлетки должен стать чемпионат мира в помещении, он состоится в Белграде с 18 по 20 марта.

Нейтральный статус позволит российским спортсменам участвовать в международных турнирах. Этой возможности они лишились в 2015 году из‑за допинг-скандала. Тогда Всероссийская федерация легкой атлетики была исключена из числа членов World Athletics.

Ласицкене ранее уже выступала в нейтральном статусе. Впервые World Athletics выдала ей разрешение в 2017 году, впоследствии его продлевала. Это позволило спортсменке выиграть золото на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов.