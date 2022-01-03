Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе

Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в Сан-Паулу. Его доставили в клинику Vila Nova Star с болями в животе. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

По информации издания, Болсонару стало плохо во время отпуска в штате Санта-Катарина. У лидера страны подозревают кишечную непроходимость. Чтобы помочь Болсонару, в Бразилию с Багамских островов отправили его лечащего врача.