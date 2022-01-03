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Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:16

Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в Сан-Паулу. Его доставили в клинику Vila Nova Star с болями в животе. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

По информации издания, Болсонару стало плохо во время отпуска в штате Санта-Катарина. У лидера страны подозревают кишечную непроходимость. Чтобы помочь Болсонару, в Бразилию с Багамских островов отправили его лечащего врача.

Состояние президента оценивается как стабильное. Болсонару написал в твиттере, что его госпитализировали с теми же симптомами, что привели его в больницу в июле. Они связаны с последствиями покушения в 2018 году, отметил он.

Тогда Болсонару был серьезно ранен и впоследствии перенес четыре операции. Его последняя срочная госпитализация длилась четыре дня. Когда бразильский лидер сможет покинуть больницу в этот раз, пока неизвестно.

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