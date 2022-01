Умер композитор «Улицы Сезам» Стивен Лоуренс

Скончался автор музыки к детской передаче «Улица Сезам» Стивен Лоуренс. Об этом сообщает Variety.

О причинах смерти не сообщается. Лоуренсу было 82 года. За 30 лет работы над «Улицей Сезам» он сочинил более 300 композиций и был трижды удостоен премии «Эмми».

Стивен Лоуренс также был автором музыки к спортивной драме «Бей в барабан медленно» Джона Д.Хинкока, фильму ужасов «Элис, милая Элис» Альфреда Соула, мультфильму «Загадочный мир Доктора Сейса» Дэвида Гампела.

Лоуренс работал над детским проектом «Free to Be… You and Me» 1972 года, песни в рамках которого исполняли знаменитости того времени. Среди участников были Майкл Джексон, Мел Брукс и Дайана Росс.

Идея проекта заключалась в том, чтобы донести новому поколению: любой человек на Земле — мальчик или девочка — способен достичь чего угодно. В 2021 году Библиотека Конгресса признала его «культурно, исторически или эстетически значимым» и сохранила в национальном реестре произведений.