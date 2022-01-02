Захарова: британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в России

Великобритания напрямую расходует деньги на «раскачку внутриполитической ситуации» в России, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так она прокомментировала опубликованные на сайте Underside копии документов, названные архивами британского МИД. В них говорится, что правительство Великобритании якобы финансировало российские НКО, которые занимаются в том числе и политической деятельностью.

Так, в документах фигурирует комитет «Гражданское содействие»*, говорит представитель МИД. Захарова перечисляет: «Вдумайтесь в эти цифры — 227 млн руб. из британского бюджета тратятся на „развитие гражданского общества в России“. Упор на гендеры во всех их проявлениях, гражданских феминисток и… „актуализацию маскулинности“».

«Цифры поражают воображение — более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 годы) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — говорит о содержании публикаций представитель министерства.

По мнению Марии Захаровой, после публикации документов у МИД Британии есть только один выход — публично заявить, что выложенные документы являются фейком и дезинформацией.

«Коммерсант» отмечает, что домен underside.org зарегистрирован 15 декабря 2021 года, информация о его создателе отсутствует. Все материалы ресурса связаны с возможным финансированием МИД Великобритании проектов в России.

*НКО «Гражданское содействие» внесена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.