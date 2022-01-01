ВОЗ внесла зависимость от видеоигр в новую классификацию болезней

Всемирная организация здравоохранения включила в перечень заболеваний МКБ-11 зависимость от видеоигр. Она дополнила раздел аддиктивных расстройств, следует из новой классификации болезней.

Эксперты ВОЗ пишут, что игровое расстройство проявляется в потере контроля над проведенным в игре временем — как в онлайне, так и в офлайне. Другой симптом зависимости — изменение приоритетов от других интересов и повседневных занятий в пользу видеоигр даже при возникновении негативных последствий.

Диагноз ставится спустя 12 месяцев после появления симптомов и проблем в социальной жизни человека, но в некоторых случаях — раньше рекомендуемого срока. Также в документе выделяют непрерывную, эпизодическую и повторяющуюся модели игрового расстройства.

О решении ВОЗ внести игровую зависимость в Международную классификацию болезней стало известно еще в 2017 году. На следующий год МКБ обновили, а изменения в документе вступили в силу только 1 января 2022 года.

Правительство России в октябре прошлого года утвердило план мероприятий по внедрению МКБ-11 до 2024-го.