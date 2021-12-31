В новогоднюю ночь Москву накроет сильный снегопад

31 декабря после 18.00 в Москве начнется обильный снегопад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до десяти сантиметров.

Бирюков заявил, что в городе уже подготовлено все необходимое количество спецтехники для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки.

«В 21.00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в 6 утра», — уточнил заместитель мэра.

Власти Москвы обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, а также с пониманием относиться к работе городских служб.