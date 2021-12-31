После каждой серии сериала «Миротворец» будет сцена после титров

«Это мой способ дать вам, ребята, немного чего‑то особенного от нашей трудолюбивой команды», — отметил он.

После каждого эпизода «Миротворца» с Джоном Синой будет сцена после титров. Об этом рассказал режиссер Джеймс Ганн в твиттере.

Сериал расскажет о суперзлодее, который впервые появился во второй части «Отряда самоубийц». Ганн полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов сериала.

«„Миротворец“ — это возможность вникнуть в текущие мировые проблемы через призму этого супергероя/суперзлодея/самого большого придурка в мире», — сказал режиссер.

Помимо Джона Сины в сериале снялись Роберт Патрик, Кристофер Хейердал, Фредди Строма, Дженнифер Холлэнд, Стив Эйджи, Даниель Брукс и другие.

Всего в шоу будет восемь серий. Дебютирует лента на HBO Max 13 января.