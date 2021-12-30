Бывшую подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл признали виновной в сексуальных преступлениях

Суд признал американскую предпринимательницу Гислейн Максвелл виновной в вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальные связи. Об этом сообщает The Washington Post.

Присяжные признали ее вину по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения секс-торговли и сексуальную торговлю лицами, которым еще не исполнилось 18 лет.

Всего в деле четыре жертвы. Суд счел доказанным, что с 1994 по 2004 год Максвелл рекрутировала для американского финансиста Джеффри Эпштейна девочек, которых он затем склонил к действиям сексуального характера. Максвелл грозит до 65 лет тюрьмы. Дата вынесения приговора пока не назначена.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года. На него было заведено дело о склонении к проституции, по которому в том числе проходили несовершеннолетние. Миллиардеру грозило до 45 лет лишения свободы, сам он заявлял о своей невиновности.

В августе 2019 года его нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме. Эпштейну было 66 лет.

Более десяти лет назад его уже обвиняли в склонении подростков к занятию проституцией. В 2008 году он признал вину. Тогда финансист пошел на сделку со следствием и обязался выплатить компенсацию жертвам — в результате он отсидел в тюрьме всего 13 месяцев.

Гислейн Максвелл — дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало издательство Macmillan Publishers. Она состояла в близких отношениях с Эпштейном в 1990-е и 2000-е годы.