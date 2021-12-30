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Глава ВОЗ: штаммы «Дельта» и «Омикрон» могут вызвать «цунами» заражений по всему миру

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:50

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о риске появления новой волны заболеваемости COVID-19 в мире из‑за штаммов «Дельта» и «Омикрон». Об этом он заявил на пресс-конференции, расшифровка которой появилась на сайте организации.

«„Дельта“ и „Омикрон“ на данный момент представляют двойную угрозу. Они приводят к рекордному количеству случаев заболевания и резко увеличивают число госпитализаций и смертей», — заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ обеспокоен тем, что одновременная циркуляция двух штаммов может привести к «цунами» заражений по всему миру. Несмотря на сообщения о том, что «Омикрон» переносится организмом легче, он более заразен, поэтому усугубляет распространение «Дельты».

«Это оказывает и будет оказывать огромное давление на истощенных работников системы здравоохранения, находящихся на грани краха», — сказал Гебреисус.

Он отдельно отметил необходимость повышения коллективного иммунитета к коронавирусу путем вакцинации населения. К началу июля в ВОЗ рассчитывают на 70% привитых граждан в каждой стране.

По данным организации, в 2021 году только официально было зарегистрировано 3,5 млн смертей от коронавируса, в то время как в 2020-м — 1,8 млн. 27 декабря Bloomberg сообщил о рекордном количестве заболевших COVID-19 во всем мире из‑за «Омикрона» — за сутки зафиксировали 1,44 млн случаев заражения. В декабре ежедневно регистрировали примерно 900 тыс. новых случаев коронавируса, писал Reuters.

На фоне распространения «Омикрон»-штамма в некоторых странах ввели антиковидные ограничения. В Нью-Йорке закрыли целую линию метро из‑за того, что заболело очень много работников общественного транспорта.

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