У «Матрицы: Воскрешение» не предполагается ни продолжения, ни приквела

Киану Ривз предполагает, что Лана Вачовски не собирается снимать продолжение «Матрицы: Воскрешение». Об этом он рассказал в интервью Empire.

Актер отметил, что не знает точно, появится ли у фильма сиквел, но, если его пригласят, он будет участвовать.

Ранее продюсер четвертой части кинофраншизы Джеймс МакТиг заявил, что у создателей нет планов на трилогию.

«Для нас на данный момент это просто фильм, который вы посмотрели. Мы не думаем о приквеле. Мы не планируем продолжения. У нас нет дальнейшей трилогии», — сказал он Collider.

Однако продюсер отметил, что «Матрица: Воскрешение» открывает пространство для интерпретации. Например, того, что произошло за 60 лет, прошедшие во вселенной фильма с конца событий третьей части.

«Когда Нео и Тринити разговаривают в конце с аналитиком, что они на самом деле имеют в виду, говоря, что собираются измениться? Я думаю, в этом что‑то есть, но это пока не в наших планах», — пояснил он.

«Матрица: Воскрешение» вышла в мировой прокат 16 декабря. За первый уик-энд в российских кинотеатрах картина собрала 273,41 млн рублей — почти в четыре раза меньше, чем новый «Человек-паук». Прочитать рецензию на четвертую часть франшизы можно здесь, а тут — признание в любви к Киану Ривзу от Зинаиды Пронченко.