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Новый сезон «Триггера» выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:41

Новый сезон сериала «Триггер» выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске» за несколько месяцев до телевизионной премьеры. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Драма рассказывает о психологе Артеме Стрелецком с нетрадиционным подходом к клиентам и их проблемами. Он является сторонником шоковой терапии. Стрелецкий считает, что единственный способ для человека решить свои проблемы — это понять себя и перестать себе врать, поэтому он постоянно провоцирует своих клиентов. Его практика процветает до тех пор, пока один из его пациентов не кончает жизнь самоубийством.

Сериал получил две премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший актер на ТВ». Пилотная серия «Триггера» была показана в Каннах в 2018 году.

Шоураннером и автором идеи выступила Александра Ремизова («Топи»), сценаристом — Андрей Золотарев («Спутник»), оператором — Николай Богачев («Пищеблок»). Кресло режиссера-постановщика занял Игорь Твердохлебов («Территория»).

В сериале снялись Максим Матвеев («Стиляги»), Светлана Иванова («Легенда № 17»), Роман Маякин («Сладкая жизнь»), Влад Тирон («Детективный синдром»), Виктория Маслова («Любовник»), Ангелина Стречина («Пищеблок»), Игорь Костолевский («Преступление»), Даниил Воробьев («Медиатор»), Лена Тронина («Happy End»), Андрей Мерзликин («Годунов») и Сергей Гилев («Чики»).

В новом сезоне будет 16 серий по 50 минут. Премьера состоится на «Кинопоиске» 7 января 2022 года.

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