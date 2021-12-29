Новый сезон «Триггера» выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске»

Новый сезон сериала «Триггер» выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске» за несколько месяцев до телевизионной премьеры. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Драма рассказывает о психологе Артеме Стрелецком с нетрадиционным подходом к клиентам и их проблемами. Он является сторонником шоковой терапии. Стрелецкий считает, что единственный способ для человека решить свои проблемы — это понять себя и перестать себе врать, поэтому он постоянно провоцирует своих клиентов. Его практика процветает до тех пор, пока один из его пациентов не кончает жизнь самоубийством.