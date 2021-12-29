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Директор Всего проведет корпоратив в новом московском клубе Blackout

Семён Гудошников
Сегодня в 14:18

30 декабря в новом клубе Blackout на Крымском Валу, 10а, пройдет корпоратив Директора Всего. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Директор Всего выступит на сцене в составе джаз-бенда, который смешает привычную для артиста минималистичную электронику с живыми инструментами. За саксофон встанет Азат Гайфуллин, за бас — Артем Баскаков. Crookee будет отвечать за ударные, а Андрей Ли (настоящее имя Директора) — за вокал и синтезаторы.

На ивенте также выступит с диджей-сетом хип-хоп-исполнитель, участник группы «Всигме» Kotzi Brown. В середине концерта гостей ждет интеллектуальная игра «Когда? Что? Где?». А после — заведующая концепт-стором «Секция» Лола Марусикова устроит модное караоке.

Билеты Early Birds на корпоратив стоят 500 рублей. Купить их можно на «Афише». Начало мероприятия в 19.00.

Директор Всего — проект московского электронного музыканта Андрея Ли, в котором он предстает в образе начальника с гиперболизированными чертами типичного управленца. На счету артиста два альбома, последний из которых — «Самый занятой гражданин» — вышел в декабре 2020 года. В 2019-м Директор Всего уволил редакцию «Афиши» в одном из своих клипов.

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