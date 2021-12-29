Балерина станцевала под саундтрек из игры Halo Infinite

Xbox Россия выпустила новогодний ролик с балериной танцующей под один из саундтреков из игры Halo Infinite. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
По сюжету балерина Мариинского театра исполняет балетные па под уникальный саундтрек из игры в Мраморном зале Константиновского дворца в Петербурге.
В балетной постановке приняла участие выпускница Академии Русского балета имени Вагановой и лауреат российских и международных конкурсов Анастасия Плотникова. В настоящее время она задействована в таких постановках Мариинского театра как «Щелкунчик», «Жизель», «Спящая красавица» и других.
Над музыкой к игре Halo Infinite работала команда знаменитых композиторов, включая Гарета Кокера, Кертиса Швейцера, Джоэла Корелица и Алекса Бхора.