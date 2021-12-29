Балерина станцевала под саундтрек из игры Halo Infinite

Xbox Россия выпустила новогодний ролик с балериной танцующей под один из саундтреков из игры Halo Infinite. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

По сюжету балерина Мариинского театра исполняет балетные па под уникальный саундтрек из игры в Мраморном зале Константиновского дворца в Петербурге.

