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Балерина станцевала под саундтрек из игры Halo Infinite

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:46

Xbox Россия выпустила новогодний ролик с балериной танцующей под один из саундтреков из игры Halo Infinite. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

По сюжету балерина Мариинского театра исполняет балетные па под уникальный саундтрек из игры в Мраморном зале Константиновского дворца в Петербурге.

В балетной постановке приняла участие выпускница Академии Русского балета имени Вагановой и лауреат российских и международных конкурсов Анастасия Плотникова. В настоящее время она задействована в таких постановках Мариинского театра как «Щелкунчик», «Жизель», «Спящая красавица» и других.

Над музыкой к игре Halo Infinite работала команда знаменитых композиторов, включая Гарета Кокера, Кертиса Швейцера, Джоэла Корелица и Алекса Бхора.

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