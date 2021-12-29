Главные мемы 2021 года по версии «ВКонтакте»

«ВКонтакте» совместно с Memepedia назвала главные мемы 2021 годы, которых выбрали пользователи соцсети в мини-приложении «Битва мемов». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Рейтинг возглавил кот Бендер, который настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру, выражая настоящие человеческие эмоции. Следом идет постироничный мем «Вы продоете рыбов?», ставший популярным в июле 2021 года благодаря сообществу «Мемы про котов (по ржать)». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи.

Тройку лидеров замыкает мем «А ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Эта фраза используется как ответ на нелепые идеи и действительно хитрые планы.

На четвертом месте находится абстрактная картинка с главным героем сериала «Острые козырьки» Томасом Шелби, а на пятом — с Домиником Торрето из «Форсажа».