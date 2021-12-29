Главные мемы 2021 года по версии «ВКонтакте»

«ВКонтакте» совместно с Memepedia назвала главные мемы 2021 годы, которых выбрали пользователи соцсети в мини-приложении «Битва мемов». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Рейтинг возглавил кот Бендер, который настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру, выражая настоящие человеческие эмоции. Следом идет постироничный мем «Вы продоете рыбов?», ставший популярным в июле 2021 года благодаря сообществу «Мемы про котов (по ржать)». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи.
Тройку лидеров замыкает мем «А ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Эта фраза используется как ответ на нелепые идеи и действительно хитрые планы.
На четвертом месте находится абстрактная картинка с главным героем сериала «Острые козырьки» Томасом Шелби, а на пятом — с Домиником Торрето из «Форсажа».
Шестую строчку рейтинга занимает мем «Повезло, повезло», седьмую — «Мы не одинаковые» с актером Джанкарло Эспозито.
На восьмом месте находится Евгений Понасенков, который умиротворенно прогуливается по парку, наслаждаясь природой, под песню «Ride It». Следом идет мем со стримером Алексеем Шевцовым, который наткнулся на неожиданный контент во время своей трансляции. Топ-10 закрывает рэпер Джиган с фразой «На чиле, на расслабоне», описывающей отдых, отпуск или чувство, когда не хочется делать то, что нужно.