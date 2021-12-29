Австралийский актер Хью Джекман заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем твиттере.

«Этим утром я сдал положительный тест на коронавирус. У меня симптомы, похожие на простуду: першение в горле и небольшой насморк», — рассказал актер в видеообращении.

Джекман отметил, что чувствует себя хорошо и готов сделать все возможное, чтобы как можно скорее поправиться.

В настоящее время актер играет в бродвейском мюзикле «Музыкальный человек» в нью-йоркском театре Winter Garden. Джекман заверил зрителей, что вернется на сцену, как только сможет.

Актер получил известность благодаря роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Он также снимался в таких фильмах, как «Пленницы», «Отверженные», «Робот по имени Чаппи», «Австралия» и «Величайший шоумен».