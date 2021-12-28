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Росстат будет по-другому рассчитывать недельную инфляцию

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:59

С 1 января 2022 года Росстат изменит методику подсчета недельной инфляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Показатель недельной инфляции будет считаться по формуле Ласпейреса, по которой ранее считалась только месячная инфляция.

Регистрация потребительских цен теперь будет проходить в пятницу, а не в понедельник. В ведомстве отметили, что это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также на ярмарках выходного дня.

Изменения внесены и в набор потребительских товаров и услуг. Число позиций для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) увеличилось с 556 до 558.

Набор потребительской корзины для вычета недельной и месячной инфляции также изменился. В него добавили три новые услуги, включая турпутевку в Египет и абонемент в фитнес-центр.

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