Криштиану Роналду признан лучшим футболистом всех времен по версии Globe Soccer Awards

Премия Globe Soccer Awards объявила лауреатов на церемонии в Дубае. Нападающий португальской сборной и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был признан лучшим бомбардиром всех времен. На счету Роналду 802 гола в играх за сборную и клубы. При этом официальные статистические ресурсы, включая данные ФИФА, называют лучшим футболистом австрийско-чешского форварда Йозефа Бицана, который забил 805 голов.

Футболистом года по версии Globe Soccer Awards стал нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Лучшим бомбардиром признан форвард польской сборной и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

В номинации «Тренер года» победил итальянец Роберто Манчини, возглавляющий национальную команду своей страны, которая выиграла Евро-2020.