Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке из‑за роста случаев коронавируса

Apple закрыла все свои 12 магазинов в Нью-Йорке из‑за увеличения случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

«Мы регулярно следим за ситуацией и в зависимости от нее будем изменять наши меры по охране здоровья и предоставляемым в магазинах услугам. Так мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников», — сказано в заявлении Apple.

По словам представителя компании, в этих магазинах покупатели смогут только получить онлайн-заказы. Приобрести товар внутри помещения не получится. Apple также обязала всех своих клиентов и сотрудников носить маски в американских магазинах.

14 марта 2020 года компания приняла решение закрыть почти все свои фирменные магазины на две недели из‑за коронавируса. 11 марта ВОЗ признала распространение COVID-19 пандемией. Тогда целые страны закрылись на карантин и прекратили выдачу виз.