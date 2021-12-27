СМИ: умер основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы

На Тверской улице в Москве погиб выпавший из окна дома мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным Readovka, им оказался журналист и основатель издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин.

По словам собеседника агентства, на мужчине не было одежды. Телеграм-канал «112» уточнил, что перед этим он выбросил из окна нож и газовый баллончик.

Информацию о том, что погибшим является Просвирнин, подтвердила «Московскому комсомольцу» его жена и юрист Роман Юнеман в твиттере.