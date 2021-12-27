«Авито» покажет новогодний мини-сериал с Джараховым, Галич и Понасенковым в главных ролях

«Авито» выпустит пять серий новогоднего шоу, а каждый его зритель сможет выиграть призы, если правильно разгадает спрятанное в нем слово. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.

В главных ролях — Big Russian Boss, Стас Просто Класс Круглицкий, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Евгений Понасенков. Вся история в мини-сериале начнется после того, как Big Russian Boss откроет приложение «Авито» и купит «плазменный телевизор с сюрпризом».

«В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного адвент-календаря», — рассказала руководитель направления бренда «Авито» Арина Гришович.

Съемки проходили в офисе «Авито». Посмотреть первые две серии можно здесь.