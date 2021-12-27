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«Авито» покажет новогодний мини-сериал с Джараховым, Галич и Понасенковым в главных ролях

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:18

«Авито» выпустит пять серий новогоднего шоу, а каждый его зритель сможет выиграть призы, если правильно разгадает спрятанное в нем слово. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.

В главных ролях — Big Russian Boss, Стас Просто Класс Круглицкий, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Евгений Понасенков. Вся история в мини-сериале начнется после того, как Big Russian Boss откроет приложение «Авито» и купит «плазменный телевизор с сюрпризом».

«В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного адвент-календаря», — рассказала руководитель направления бренда «Авито» Арина Гришович.

Съемки проходили в офисе «Авито». Посмотреть первые две серии можно здесь.

© Пресс-служба «Авито»
1 из 5
© Пресс-служба «Авито»
2 из 5
© Пресс-служба «Авито»
5 из 5

В каждой серии спрятано по букве. Задача пользователей — собрать каждую и составить слово, а затем перейти на сайт мини-сериала и нажать «Написать Боссу». Появятся объявление о продаже магического телевизора и контакт продавца, которому нужно сообщить получившееся слово.

Участие в конкурсе заканчивается 13 января, результаты опубликуют 17 января на сайте проекта и в соцсетях «Авито». Пять победителей, которых выберут случайно, получат суперпризы, а первым 30 тыс. угадавшим слово достанется промокод на бесплатную доставку.

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