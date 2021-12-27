Артур Чапарян запустил сервис What2Watch с рекомендациями видео

22 декабря запустился сервис What2Watch с рекомендациями видео от стендаперов, журналистов, дизайнеров, ученых и представителей других сфер. Один из его создателей — комик Артур Чапарян.

«Наша идея была собрать талантливых людей, чтобы они советовали актуальный и качественный или просто смешной контент. Таким образом, отпадает необходимость самому что‑то искать, ведь времени у всех мало, а рекомендательные системы перестают справляться со своей задачей», — рассказали «Афише Daily» авторы проекта.

Среди рекомендателей What2Watch уже есть сам Артур Чапарян, Рустам Рептилоид, Игорь Клепнев, Слава КПСС, Антон Курильчик, Андрей Коняев, Эмир Кашоков и другие — всего 18 человек, которые регулярно добавляют новые ролики к просмотру. Состав участников будет увеличиваться по мере развития платформы.

Основная фишка What2Watch — простота функционала. Есть возможность смотреть все отобранные видео подряд или только конкретных рекомендателей, а также оценивать их: полезные (образовательные и познавательные ролики), бесполезные (смешные и абсурдные) и просто видео с музыкой.

В первые три визита на сайт функционал доступен пользователю в полном объеме, но ограниченное время. Подписка на регулярные обновления стоит 99 рублей в месяц.

«What2Watch — сервис, где не надо ничего искать, просто смотри то, что уже было отобрано рекомендателями, которым мы доверяем. Считайте, что мы переизобрели телевизор», — объяснили создатели смысл сервиса.