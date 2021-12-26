Из московского «Метрополиса» эвакуировали людей. СМИ пишут, что один из посетителей достал гранату

Из московского торгового центра «Метрополис» эвакуируют людей. Подписчики телеграм-канала «Новости Москвы» сообщили, что в ТЦ слышны выстрелы.

По данным «112», мужчина украл из магазина «Золоте яблоко» духи. Охранник попытался его задержать, но тот достал из кармана гранату. Вору удалось скрыться из здания в сторону метро, сейчас его ищут полицейские.

Телеграм-канал пишет, что пострадавших нет. ТЦ продолжил работать в штатном режиме. Официальной информации об инциденте пока нет. На место следуют оперативные службы.

Readovka сообщает, что эвакуация была лишь на первом этаже в формате «стихийного месседжа от продавцов», а люди просто выбежали на улицу в панике.