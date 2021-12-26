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Гильермо дель Торо больше не будет участвовать в разработке видеоигр

Семён Гудошников
Сегодня в 20:36

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо больше не собирается участвовать в разработке видеоигр. Об он рассказал в подкасте «Happy Sad Confused», пишет Deadline.

Режиссер работал вместе с Хидео Кодзимой и Норманом Ридусом над хоррор-экшеном Silent Hills. Однако Konami отменила проект, а дель Торо назвал участие в нем «одной из вещей в его жизни, которые не имеют смысла».

«Я хотел немного подколоть Konami, поскольку та ситуация осталась для меня непонятной. Проект, который мы собирались сделать, был просто прекрасным», — заявил режиссер.

При этом он отметил, что любит видеоигры и идеи, которые в них закладываются. Дель Торо назвал себя «игровым альбатросом», по-видимому, намекая, что ему так и не удалось создать ни одну игру.

В начале 2010-х году режиссер работал над хоррором Insane вместе с авторами Saints Row из Volition. Однако этот проект тоже отменили.

Хоть идеи дель Торо и не воплотились ни в одной игре, герой, основанный на его внешности, появился в Death Stranding от Kojima Productions 2019 года. Речь об одном из центральных персонажей игры по имени Дедмэн. Правда, сам дель Торо не играл и не озвучивал его, а лишь предоставил свою внешность.

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