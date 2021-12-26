Правительство направит 140 млрд рублей на создание ускорителя частиц периметром более километра

Правительство России в течение 10 лет направит 140 млрд рублей на создание синхротрона «Сила». Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Синхротрон — это установка, в которой при помощи магнитов ускоряются частицы, движущиеся в кольцевой вакуумной камере. К такому типу ускорителей относится, например, Большой адронный коллайдер (БАК).

По заявлению правительства, синхротрон «Сила» будет превосходить по техническим характеристикам все действующие и проектируемые источники синхротронного излучения в мире. При помощи исследований на такой установке ученые смогут разрабатывать прорывные био- и нанотехнологии.

Синхротрон построят в подмосковном наукограде Протвино на базе Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института. Периметр установки будет более 1 километра, то есть ее радиус превысит 160 метров. Для сравнения, периметр Большого адронного коллайдера — 26,6 километра.

Энергия электронов в «Силе» будет достигать 6 ГэВ (6 млрд электронвольт). У БАК это значение в тысячу раз больше — 6,5 ТэВ (6,5 трлн электронвольт). Ввести российских синхротрон в эксплуатацию планируют в 2033 году.