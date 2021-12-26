Элитное шампанское подорожало сильнее акций крупных IT-компаний и биткоина

В 2021 году рост цен на винтажное шампанское превзошел все основные активы на финансовом рынке, начиная от акций крупных IT-компаний и заканчивая биткоином. Об этом передает Reuters.

Премиальное шампанское заняло 15 мест (их всего 20) в «индексе Бордо» как самый подорожавший напиток. Бутылка вина Salon le Mesnil урожая 2002 года выросла в цене на более чем 80%, согласно платформам LiveTrade и Liv-ex, и сейчас стоит около 15,7 тыс. долларов.

Агентство приводит в пример биткоин, который добавил в стоимости 75%, а рост индекса NYFANG+TM (в него входят Amazon, Facebook, Google, Netflix и Tesla) ниже прибавки Salon le Mesnil примерно в пять раз.

Вино Krug 2002-го и 1996 годов выросло на 70%. Krug 2000, Bollinger La Grande Année 2007, Cristal Rosé 2008 и Dom Pérignon P2 2002 — на 54-55% относительно прошлого года. Онлайн-платформы по торгам элитными винами отмечают рост интереса к напиткам и значительные колебания в стоимости.

Причинами популяризации дорогого вина гендиректор LiveTrade Мэттью О’Коннел видит низкие ключевые ставки и большие накопления, появившиеся у богатых людей за время карантина. Кроме того, свою роль сыграла инфляция, подтолкнувшая к скупке физических активов. В этом году LiveTrade установил новый рекорд для платформы, совершив сделки с 220 тыс. бутылок.