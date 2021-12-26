перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Авиакомпании отменили более 4500 рейсов из‑за распространения «Омикрон»-штамма 13:00
Умер Десмонд Туту — экс-глава англиканской церкви ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира 12:56
В России выявили 23 721 новый случай коронавируса 11:39
Элитное шампанское подорожало сильнее акций крупных IT-компаний и биткоина 11:15
FX Networks/YouTube
Вышел трейлер третьего сезона «Атланты» с Дональдом Гловером 9:42
Сайт ФСИН перестал открываться после того, как Gulagu.net получил письмо от хакеров 9:01
Художник воссоздает обложки альбомов популярных артистов из деталей LEGO Вчера в 21:05
Участницы Pussy Riot Штейн и Алехина объявили голодовку после ареста из‑за картинок со свастикой Вчера в 20:12
Netflix назвал дату выхода второго сезона «Бриджертонов» Вчера в 19:27
NIAID/Wikimedia
Минздрав опроверг сообщения о случаях заражения «Омикрон»-штаммом внутри страны Вчера в 18:55
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «ОВД-Инфо»*, оставив только ссылки на его соцсети Вчера в 18:27
РКН заблокировал «ОВД-Инфо»*, умер писатель Лиханов и другие новости дня
Вчера в 18:21 дайджест
SLAVA MARLOW/YouTube
Slava Marlow выпустил новый трек «Миллион дорог» Вчера в 16:40
В Томске подожгли вторую «Ленту» за неделю. Покупатель устроил возгорание в отделе пиротехники Вчера в 16:32
Вышел тизер новогодней серии «Трудных подростков» Вчера в 15:30
Бастрыкин обсудил с Мирей Матье духовность в жизни человека и его творчестве Вчера в 14:56
«Союзмультфильм» выпустит короткометражку по мотивам мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» Вчера в 14:47
РКН попросил «Дождь»*, Znak.com и «Весьма» удалить статьи по расследованиям проектов Ходорковского Вчера в 13:58
РКН объяснил блокировку «ОВД-Инфо»* «пропагандой терроризма и экстремизма» Вчера в 13:35
Суп для подопечных «Ночлежки» в Москве начал готовить ресторан из гида Michelin Вчера в 12:50
Отключить рекламу

Элитное шампанское подорожало сильнее акций крупных IT-компаний и биткоина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:15

В 2021 году рост цен на винтажное шампанское превзошел все основные активы на финансовом рынке, начиная от акций крупных IT-компаний и заканчивая биткоином. Об этом передает Reuters.

Премиальное шампанское заняло 15 мест (их всего 20) в «индексе Бордо» как самый подорожавший напиток. Бутылка вина Salon le Mesnil урожая 2002 года выросла в цене на более чем 80%, согласно платформам LiveTrade и Liv-ex, и сейчас стоит около 15,7 тыс. долларов.

Агентство приводит в пример биткоин, который добавил в стоимости 75%, а рост индекса NYFANG+TM (в него входят Amazon, Facebook, Google, Netflix и Tesla) ниже прибавки Salon le Mesnil примерно в пять раз.

Вино Krug 2002-го и 1996 годов выросло на 70%. Krug 2000, Bollinger La Grande Année 2007, Cristal Rosé 2008 и Dom Pérignon P2 2002 — на 54-55% относительно прошлого года. Онлайн-платформы по торгам элитными винами отмечают рост интереса к напиткам и значительные колебания в стоимости.

Причинами популяризации дорогого вина гендиректор LiveTrade Мэттью О’Коннел видит низкие ключевые ставки и большие накопления, появившиеся у богатых людей за время карантина. Кроме того, свою роль сыграла инфляция, подтолкнувшая к скупке физических активов. В этом году LiveTrade установил новый рекорд для платформы, совершив сделки с 220 тыс. бутылок.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду

Другие материалы по темам

Теги
Reuters
Amazon
Google
Netflix
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить