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Ступень Falcon 9 совершила сотую посадку

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:15

Первая ступень ракеты Falcon 9 от компании SpaceX совершила сотую успешную посадку, после старта в декабре с грузовым космическим кораблем Dragon к МКС. Об этом сообщает SpaceNews.

Это 31-й запуск Falcon 9 в этом году, что является рекордом для компании. Из них первые ступени успешно возвратились на Землю 30 раз.

«Мы очень рады этому, и мы также рады видеть, как мало новых ступеней мы должны производить с годами, и мы разрабатываем надежные процессы обслуживания автопарка», — заявила директор по управлению полетами Dragon в SpaceX Сара Уолкер.

На борту космического корабля Dragon, который 22 декабря пристыковался с МКС, находилось около 3 тыс. килограммов полезных грузов. На орбитальную станцию также доставили переносной 3D-биопринтер, при помощи которого планируется воссоздать ткани человека.

Ранее издание SpaceNews отмечало, что американская компания SpaceNews по числу пусков превосходит все страны мира, кроме Китая.

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