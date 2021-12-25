Из петербургского отделения «Яблока» исключили активистов, выступавших против харассмента в партии

Из петербургского отделения партии «Яблоко» исключили двух активистов — Анну Боеву и Ивана Сорокина. В прошлом году они настаивали на расследовании обвинений в харассменте в адрес члена «Яблока» Александра Кобринского. Об этом сообщила «Ротонда».

По информации издания, одним из инициаторов исключения выступил депутат Борис Вишневский. По его словам, Боева не имела права проверять достоверность статьи в онлайн-журнале «Холод», посвященной якобы неподобающему поведению Кобринского.

Боева и Сорокин предлагали партии верифицировать расследование, однако руководство «Яблока» идею отклонило. После чего Боева вместе с однопартийцем Игорем Кочетковым создала рабочую группу сама и встретилась с девушками, обвинившими Кобринского.

В это время сам Кобринский отстаивал свою невиновность в суде. Он подал на «Холод» иск о защите чести и достоинства — и суд частично удовлетворил его требования. Автор публикации должна была выплатить ему 300 тыс. рублей.

«Идет судебный процесс, член партии оспаривает сведения о себе, которые считает недостоверными, а другие члены партии занимаются неким доморощенным „расследованием“ на стороне его оппонентов? Так партия не работает», — заявил Вишневский.

Он подчеркнул, что Боева не имела полномочий или компетенции оценивать правдивость статьи в «Холоде», якобы «фактически подменив собой суд и отвергнув принцип презумпции невиновности».

По мнению Вишневского, партия не должна рассматривать подобные обвинения, в особенности анонимные. Сам он не видит смысла в общении с девушками, пожаловавшимися на Кобринского. Это, как считает депутат, не позволяет выяснить, что произошло на самом деле.

Журналистка, написавшая материал, должна была сообщить Кобринскому имена обвинивших его девушек, считает Вишневский. Это бы якобы позволило члену «Яблока» ответить на претензии в свой адрес.

При этом Вишневский заявил, что партия осуждает харассмент и насилие. Он порекомендовал людям, столкнувшимся с ними, обращаться в правоохранительные органы. Вопрос с политиками можно также решать путем разговора с руководством партий, убежден Вишневский. «Но не анонимно. Анонимки не могут рассматриваться в принципе», — пояснил депутат.