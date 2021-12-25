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Во Франции закрыли зоопарк после побега стаи из девяти волков

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:05

Из зоопарка Труа-Валле во французской коммуне Моредон-Лабесонье сбежала стая из девяти волков. Инцидент случился в часы посещения, однако никто не пострадал. Тем не менее, зоопарк вскоре закрыли. Об этом сообщил The Guardian.

Животные выбрались из вольера. Чтобы остановить их и обезопасить посетителей зоопарка, сотрудникам пришлось застрелить четверых волков. Остальные пять получили дозу анастезии.

«В то время в зоопарке находилось не так много людей, и людям никогда не угрожала непосредственная опасность», — отметил местный чиновник Фабьен Шоле. Посетителей эвакуировали с территории сразу же после побега волков.

Зоопарк решили закрыть до того момента, когда проблемы с безопасностью будут устранены. По словам владельца парка Совера Феррара, побег волков произошел после разрушения охранных сооружений.

Животные не выбрались за пределы зоопарка, подчеркнул он. «Из‑за ненормального и опасного поведения некоторых из них [волков] сотрудники парка, к сожалению, убили четырех волков», — добавил Феррара.

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