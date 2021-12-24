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В сети появился фильм «Слепок». В нем прима-балерина Диана Вишнева путешествует в танце через эпохи

Семён Гудошников
Сегодня в 15:54

В онлайн-кинотеатре Premier вышел фильм «Слепок» с прима-балериной Дианой Вишневой в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистки.

«Слепок» объединяет кино, музыку, изобразительное искусство и современный танец. С помощью хореографии в пространстве Пушкинского музея переосмысливаются сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации.

В фильме использованы работы пяти хореографов и пяти композиторов из России. Столько же в фильме новелл — вдохновленных искусством Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья, Ренессанса и современности. Проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала Диана Вишнева.

Снимали фильм в конце пандемийного 2020 года, когда Пушкинский музей был закрыт для посетителей. Офлайн-премьера «Слепка» прошла 31 марта в Москве, а международная премьера — на ярмарке современного искусства Viennacontemporary 2021 в Вене. На большом экране картину можно было увидеть в более чем 32 российских городах.

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