Вышел второй трейлер фильма «Анчартед: на картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом

Актеры сыграли мужчин, которые познакомились благодаря общей страсти к поиску сокровищ — Нейтана Дрейка и Виктора Салливана. Вместе герои попытаются разгадать одну из величайших историй и узнать обстоятельства исчезновения брата Нейтана.

В сети появился второй трейлер филмьа «Анчартед: на картах не значится» — киноадаптации популярной видеоигры Uncharted. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Марк Уолберг .

В ролике показали первую встречу Нейтана и Виктора, обсуждение ими легенды о кладе, который был найден, а затем утерян 500 лет назад, а также эпизоды опасных поисков таинственного золота и других ценных артефактов.

Помимо Холланда и Уолберга, в фильме снялись Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Тейлор Али и Патриция Меден. Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер, снявший «Веном» и «Добро пожаловать с Зомбиленд». Премьера ленты намечена на 18 февраля 2022 года.

Uncharted — популярная серия приключенческих видеоигр, дебютировавшая в 2007 году. По состоянию на май 2016 года было продано уже более 28 млн копий игр.