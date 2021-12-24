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SonyPicturesRU/YouTube
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Вышел второй трейлер фильма «Анчартед: на картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:41

В сети появился второй трейлер филмьа «Анчартед: на картах не значится» — киноадаптации популярной видеоигры Uncharted. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.

Актеры сыграли мужчин, которые познакомились благодаря общей страсти к поиску сокровищ — Нейтана Дрейка и Виктора Салливана. Вместе герои попытаются разгадать одну из величайших историй и узнать обстоятельства исчезновения брата Нейтана.

Оригинальный трейлер
Трейлер на русском языке

В ролике показали первую встречу Нейтана и Виктора, обсуждение ими легенды о кладе, который был найден, а затем утерян 500 лет назад, а также эпизоды опасных поисков таинственного золота и других ценных артефактов.

Помимо Холланда и Уолберга, в фильме снялись Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Тейлор Али и Патриция Меден. Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер, снявший «Веном» и «Добро пожаловать с Зомбиленд». Премьера ленты намечена на 18 февраля 2022 года.

Uncharted — популярная серия приключенческих видеоигр, дебютировавшая в 2007 году. По состоянию на май 2016 года было продано уже более 28 млн копий игр.

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