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Ozon начнет показывать фильмы и сериалы в сотрудничестве с видеосервисами Megogo и Kion

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:19

Онлайн-ритейлер Ozon начнет с 24 декабря предлагать доступ к фильмам и сериалам. Демонстрировать кино он будет по подписке Ozon Premium. Об этом сообщили «Ведомости».

Партнерами компании станут стриминговые сервисы Megogo и Kion. Пользователи смогут получить доступ к их библиотеке за 199 рублей — столько же стоит месячная подписка на один Kion. Megogo обходится еще дороже, его подписку можно купить за 397 рублей.

Кроме того, предложение Ozon Premium включает в себя не только каталог фильмов и сериалов, но и специальные предложения ритейлера: кэшбек, доступ к закрытым распродажам, увеличенный срок возврата товара и другие.

Ранее компания «Мегафон» начала сотрудничество с видеосервисами ivi и Start. Доступ к библиотеке киноконтента платформ стал доступен подписчикам «Мегафон плюс». Они также получили возможность пользоваться каталогом «Литрес» и сервисом «Сберзвук».

По мнению замгендиректора MediaHills Дмитрия Колесова, Ozon рассчитывает повторить в какой‑то степени успех Amazon — крупнейшей e-commerce платформы в мире, которая развивает свою экосистему и подписку Amazon Prime и рассматривает медиасервисы как главный драйвер удержания клиентов и увеличения их лояльности.

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