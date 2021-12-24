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В Японии разработали дисплей с ароматизаторами. Он позволяет ощутить вкус еды на экране

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:46

Ученые из японского университета Мэйдзи создали дисплей под названием Taste The TV. Он оснащен емкостями с ароматизаторами, что позволяет зрителям ощутить вкус еды, демонстрируемой на экране. Об этом сообщил Reuters.

Чтобы «попробовать» видеоизображение, необходимо лизнуть экран. В зависимости от блюда на экране, система автоматически смешает ароматизаторы (всего их десять) и распределит их по гигиеническому экрану на дисплее.

По мнению автора разработки, профессора Хомеи Мияшиты, в эпоху пандемии технология может помочь людям взаимодействовать лучшим образом с внешним миром. «Цель в том, чтобы дать людям возможность поесть в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», — сказал он.

Мияшита работает совместно с группой из примерно 30 студентов, которые придумали различные устройства, передающие вкусы. Среди них есть, например, вилка, делающая вкус пищи насыщеннее.

Прототип Taste The TV (TTTV) профессор сконструировал самостоятельно. По его подсчетам, выпуск коммерческой версии обойдется примерно в 100 тыс. японских йен (875 долларов).

Дисплей могут в будущем применять для обучения сомелье и поваров, а также проведения дегустационных игр и викторин, отметил Мияшита. Изобретатель мечтает о создании платформы, где люди смогут скачивать различные вкусы и наслаждаться ими так же, как и музыкой.

Кроме того, в данный момент профессор ведет переговоры с компаниями о создании таких устройств, которые смогут придать ломтику хлеба те или иные вкусы, например, вкус пиццы или шоколада.

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