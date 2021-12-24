В Японии разработали дисплей с ароматизаторами. Он позволяет ощутить вкус еды на экране

Ученые из японского университета Мэйдзи создали дисплей под названием Taste The TV. Он оснащен емкостями с ароматизаторами, что позволяет зрителям ощутить вкус еды, демонстрируемой на экране. Об этом сообщил Reuters.

Чтобы «попробовать» видеоизображение, необходимо лизнуть экран. В зависимости от блюда на экране, система автоматически смешает ароматизаторы (всего их десять) и распределит их по гигиеническому экрану на дисплее.

По мнению автора разработки, профессора Хомеи Мияшиты, в эпоху пандемии технология может помочь людям взаимодействовать лучшим образом с внешним миром. «Цель в том, чтобы дать людям возможность поесть в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», — сказал он.