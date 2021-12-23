«Это было неправильно»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками

Американский актер Джеймс Франко впервые дал интервью после обвинений в сексуальной эксплуатации учениц актерской школы, где он преподавал. В нем артист признался, что действительно вступал в сексуальные связи со студентками.
В подкасте Джесса Кейгла Франко заявил, что ошибочно назвал один из своих классов «Секс-сцены». «Самая глупая или одна из самых глупых моих идей», — заявил он. Актер пояснил, что не обучал в школе механике съемки любовных сцен в кино.
«Это было провокационное название», — отметил Франко, признавшись, что хотел казаться студентам «крутым» учителем, у которого все бы хотели заниматься. На самом деле на уроках учащиеся разыгрывали сцены со свиданиями и романтическими знакомствами.
«Я не спал ни с кем из этого конкретного класса, но в течение всего периода своего преподавания я спал со студентами. И это было неправильно. Но это не причина того, почему я создал школу. Я не был человеком, который выбирал людей в класс», — сказал Франко.
Актер подчеркнул, что сексуальные контакты с девушками не были спланированы. Тем не менее, Франко, по его словам, находился в интимной близости с ученицами, хотя не должен был. Все контакты были совершены по обоюдному согласию, добавил он.
Франко объяснил, что не видел ничего предосудительного в этих отношениях, поскольку все происходило по обоюдному согласию. Теперь актер считает иначе.