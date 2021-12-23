«Это было неправильно»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками

Американский актер Джеймс Франко впервые дал интервью после обвинений в сексуальной эксплуатации учениц актерской школы, где он преподавал. В нем артист признался, что действительно вступал в сексуальные связи со студентками.

В подкасте Джесса Кейгла Франко заявил, что ошибочно назвал один из своих классов «Секс-сцены». «Самая глупая или одна из самых глупых моих идей», — заявил он. Актер пояснил, что не обучал в школе механике съемки любовных сцен в кино.

«Это было провокационное название», — отметил Франко, признавшись, что хотел казаться студентам «крутым» учителем, у которого все бы хотели заниматься. На самом деле на уроках учащиеся разыгрывали сцены со свиданиями и романтическими знакомствами.