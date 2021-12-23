Релиз «Джона Уика 4» перенесли на 2023 год

Фильм выйдет в прокат 24 марта 2023 года, а не 27 мая 2022. О причинах переноса неизвестно.

Lionsgate во второй раз перенесла премьеру «Джона Уика 4». Кинокомпания опубликовала видеоролик с новой датой релиза.

Подробности грядущего фильма не раскрываются. Известно, что в картине снялись Киану Ривз, певица Рина Саваяма, Билл Скарсгорд, Шамир Андерсон и Донни Йен.

Место режиссера вновь занял Чад Стахелски, постановщик первых трех частей. Сценаристами выступили Шей Хаттен и Майкл Финч, а продюсерами — Бэзил Иваник, Эрика Ли и Луиза Роснер.

Изначально «Джон Уик-4» должен был выйти 21 мая 2021 года, однако фильм перенесли на 27 мая 2022-го.

Последний фильм франшизы «Джон Уик-3» вышел в прокат в 2019 году. Он получил положительные отзывы критиков и собрал больше 326 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 55 млн долларов. «Афиша Daily» писала рецензию на фильм, а также взяла интервью у режиссера Чада Стахелски.