Стала известна дата выхода третьего сезона «Атланты» Дональда Гловера

Телеканал FX назвал дату выхода нового сезона сериала Дональда Гловера «Атланта». Релиз шоу состоится 24 марта 2022 года, сообщает Collider.

В день премьеры покажут сразу два эпизода. Новые серии будут выходить на Hulu на следующий день после показа на телеканале FX.

Шоу рассказывает о молодом менеджере Эрне и его жизни в Атланте. Вместе со своим двоюродным братом Альфредом по прозвищу Бумажный Бой он пытается покорить рэп-индустрию и решить семейные проблемы.

Эрна вновь сыграет Дональд Гловер, а Альфреда — Брайан Тайри Генри. Также в сериале появятся Лейкит Стэнфилд, Зази Битз, Крис Дэвис, Ар Джей Уокер и другие. Второй сезон «Атланты» вышел в 2018 году, после чего шоу ушло на трехлетний перерыв.

Изначально третий сезон сериала должен был выйти в 2021 году, однако в сентябре 2020-го съемки пришлось приостановить из‑за пандемии коронавируса. В итоге создатели снимают третий и четвертый сезоны одновременно, хотя действие одного происходит в Атланте, а другого — в Европе.

В 2017 году за роль в «Атланте» Гловер получил «Эмми» и «Золотой глобус». В феврале этого года артист подписал восьмизначный контракт с Amazon Studios. В каких проектах стриминга он появится, пока неизвестно.