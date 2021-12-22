Американский актер Майкл Китон снимется в фильме «Бэтгерл», который выпустит стриминговый сервис HBO Max в 2022 году. Об этом сообщил Collider со ссылкой на пресс-релиз Warner Bros.

В какой именно роли появится в картине Китон, неизвестно. Collider предполагает, что актер может вернуться к образу Бэтмена — он сыграл супергероя из Готэма в фильмах 1989 и 1992 годов. Также Китон вновь станет Бэтменом в фильме Андреса Мускетти «Флэш».

Съемки «Бэтгерл» в данный момент проходят в Шотландии. Картина расскажет о классическом персонаже DC Барбаре Гордон. Ее в ленте сыграет Лесли Грейс. Кроме того, в «Бэтгерл» снимутся Дж. К. Симмонс, Брендан Фрейзер и Джейкоб Сципио.

Симмонсу предстоит вернуться к роли Джеймса Гордона. Фрейзен появится на экране в образе Светлячка. Кого сыграет Сципио, пока не раскрывается. Также в секрете держится сюжет «Бэтгерл».

Collider предполагает, что действие будет сосредоточено вокруг угроз, которые полицейское управление Готэма получило после утечки фотографий рабочего стола офицера Барбары Гордон.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Майкл Э. Услан, Уолтер Хамада, Гален Вайсман и Кристина Ходсон. Сценарий написал Ходсон. Режиссерами стали Адиль Эль Арби и Билалл Фаллах.