НХЛ объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пропустят зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

В тексте указано, что график проведения регулярного чемпионата НХЛ, где 50 игр были перенесены из‑за COVID-19, серьезно нарушен. Участие в олимпийском турнире теперь невозможно: промежуток с 6 по 22 февраля, первоначально предназначавшийся для участия в Олимпийских играх, будет использован для перенесенных игр. «С нетерпением ждем Олимпиады в 2026 году», — сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттман.

Национальная хоккейная лига отказалась от участия во вторых Олимпийских играх подряд — игроки лиги не участвовали в турнире 2018 года в корейском Пхенчхане. Победителями стали российские хоккеисты под руководством Олега Знарка.