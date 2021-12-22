Археологи выяснили, что древние новгородцы любили кататься на костяных коньках

Археолог Олег Олейников исследовал 51 костяной артефакт, обнаруженный в Великом Новгороде в 2008–2019 годах, и пришел к выводу, что находки были коньками. Об этом пишет N+1 со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Российская археология.
Согласно результатам исследования, катание на костяных коньках было особенно популярно в Новгороде во второй половине XI — начале XIII века, поскольку к этому времени относятся 94% находок.
Все артефакты были изготовлены их трубчатых костей лошадей или крупного рогатого скота. Их длина варьируется от 17 до 39 сантиметров. Причем коньки поменьше (от 17 до 20 сантиметров), по всей видимости, принадлежали детям.
Среди находок оказались коньки двух типов — с отверстиями и без. Первые закреплялись на ноге при помощи шнурков или ремней. По мнению археолога, на таких коньках передвигались с помощью одной или двух палок с заостренными или железными наконечниками — как на лыжах.
Однако без креплений таким способом передвигаться сложно. Как предположил исследователь, на них катались как на самокате — ставили одну ногу на конек, а другой отталкивались.
Большинство ученых предполагают, что люди начали кататься на коньках еще в бронзовом веке (от 3500 до 1100 лет до нашей эры). Находки, свидетельствующие об этом, находили в Сибири и в европейских странах, у прибалтийских и финских народов. До конца XIX — начала XX века в серверных регионах Европы были распространены костяные коньки.