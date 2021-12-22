Археологи выяснили, что древние новгородцы любили кататься на костяных коньках

Археолог Олег Олейников исследовал 51 костяной артефакт, обнаруженный в Великом Новгороде в 2008–2019 годах, и пришел к выводу, что находки были коньками. Об этом пишет N+1 со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Российская археология.

Согласно результатам исследования, катание на костяных коньках было особенно популярно в Новгороде во второй половине XI — начале XIII века, поскольку к этому времени относятся 94% находок.

Все артефакты были изготовлены их трубчатых костей лошадей или крупного рогатого скота. Их длина варьируется от 17 до 39 сантиметров. Причем коньки поменьше (от 17 до 20 сантиметров), по всей видимости, принадлежали детям.