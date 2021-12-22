Boeing и Airbus просят отложить развертывание 5G в США, предупреждая о помехах для самолетов

Главы авиастроительных компаний Boeing и Airbus Americas Дэвид Кэлхун и Джеффри Ниттел призвали отложить запуск в США телекоммуникационного стандарта связи пятого поколения 5G. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо, которое Кэлхун и Нителл направили в американский Минтранс.

В своем обращении руководители компаний утверждают, что радиосигналы от базовых станций 5G способны вызвать помехи в работе авиационной электроники, в частности высотометра. Он особенно нужен при заходе на посадку в сложных метеоусловиях.

Помехи могут возникнуть из‑за того, что верхний порог частот для 5G в 4,2 ГГц совпадает с нижним порогом, используемым в авиации. Согласно анализу, который приводит CNN, помехи могут повлиять на сотни тысяч рейсов ежегодно, вызывая задержки или заставляя пилотов менять привычные маршруты.

Кэлхун и Ниттел предложили ограничить мощность передачи 5G вблизи аэропортов, и призывают администрацию Джо Байдена убедить Федеральную комиссию по связи (FCC) принять их план. В FCC считают, что имеющиеся данные не подтверждают влияние связи пятого поколения на авиаприборы.

В начале декабря Федеральное авиационное управление США уже ввело требование, запрещающее пилотам использовать систему автопосадки там, где сигналы 5G могут помешать работе бортовой электроники. С 5 января американские телекоммуникационные компании AT&T и Verizon собираются начать предоставление услуг мобильной связи 5G.

В свою очередь группа CTIA, объединяющая сотовых операторов США, утверждает, что 5G безопасна, а авиапромышленность искажает факты и распространяет панические слухи. «Настоящий вред нанесет как раз промедление с запуском 5G. Годовая отсрочка снизит экономический рост на 50 млрд долларов в то время, когда страна только начинает приходить в себя и восстанавливаться после пандемии», — сказала исполнительный директор CTIA Мередит Эттвелл Бейкер.