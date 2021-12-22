В Петербурге пройдет премьера сказки Нины Дашевской «Зимний Мастер»

В Петербурге в начале января, на новогодних каникулах, состоится премьера детской сказки Нины Дашевской «Зимний Мастер». Она пройдет 7, 8 и 9 января в Эрмитажном театре, сообщили «Афише Daily» организаторы события.

Дашевская представит новую рождественскую историю об умелом мастере, который дарит тепло своими волшебными расписными елочными шарами, и его соседе, отважном пианисте, чья волшебная игра заставляет снег идти.

Сказка позвучит под живой аккомпанемент. В музыкальной программе будут произведения Бетховена, Моцарта и Вивальди в исполнении фортепианного квартета имени Ипполитова-Иванова. Дашевская играет в нем на скрипке.

Коллектив — лауреат международных конкурсов и участник известных фестивалей. Помимо Дашевской, в него входят пианистка Ирина Грайфер, альтистка Ольга Коган и виолончелист Сергей Ананич.

Визуальное оформление встреч придумает художница Юлия Сиднева. Она создаст специально для праздника анимированные образы для показа на большом экране. Сиднева выступила автором иллюстраций для «Зимнего Мастера».

После спектакля детям предложат позаниматься с музейным педагогом. Он поможет гостям создать волшебный шар с пожеланиями. Каждый маленький зритель получит в подарок книгу «Зимний Мастер», выпущенную издательством «Самокат».