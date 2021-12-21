Константин Кинчев собрал через краудфандинг рекордные 23 млн рублей на сольный альбом

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев собрал в 2021 году через площадку Planeta.ru 23 млн рублей, запустив предзаказ нового альбома «Белый шум». Это рекордная сумма для российских краудфандинговых платформ, пишет Intermedia со ссылкой на данные Planeta.ru.

Работа над «Белым шумом» заняла около двух лет, в ней приняли участие 28 музыкантов. Сейчас заказать его можно только на краудфандинговой площадке — в виде CD или на виниле.

Всего в 2021 году на Planeta.ru было запущено 239 проектов в разделе «Музыка». Из них 112 добились успеха, 63 продолжают сбор средств. В общей сложности на музыкальные инициативы пользователи отправили более 100 млн рублей.

На втором месте по сборам оказалась группа «ДДТ». Ей удалось привлечь 21,5 млн рублей на запись и издание новых песен. За ней идут металлисты «Эпидемия», которым за два месяца направили 3,6 млн рублей на запись нового альбома «Призраки и тени».

Также в десятке: новый сольный альбом Олега Предтеченского (2,4 млн рублей), юбилейное издание пластинки Amatory «Книга мертвых» (2,3 млн), релиз «Дань», записанный «Аквариумом» в поддержку фонда «МойМио» (1,9 млн), сборник лучших песен «Мумий Тролля» (1,7 млн), новый альбом «Тараканов» под названием «15» (1,6 млн), акустическая пластинка группы Louna (1,5 млн) и юбилейный 3D-проект коллектива «Катарсис» (1,3 млн).

Предыдущий краудфандинговый рекорд также принадлежал Кинчеву. В 2019 году ему удалось собрать 17,4 млн рублей на альбом «Алисы» «Посолонь».