В петербургском метро появились поезда в стиле «Ведьмака»

В метро Петербурга стали курсировать поезда, оформленные в стилистике сериала «Ведьмак». На это обратил внимание аккаунт в твиттере под названием «Дикий Петербург».
Поезда были замечены на красной, Кировско-Выборгской, ветке метро. На составах изображены ключевые персонажи сериала. Среди них — Геральт (Генри Кэвилл), Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифэр (Аня Чалотра).
В вагонах также можно заметить цитаты персонажей и красный логотип Netflix.
Это не единственная промоакция, запущенная в Петербурге в честь выхода второго сезона «Ведьмака». Так, в «Севкабель-порту» установили огромную ледяную глыбу с монстром-многоножкой внутри.
Всем посетителям культурного центра предлагали вытащить чеканную монету изо льда, чтобы помочь победить чудовище. Трофей можно было забрать себе.