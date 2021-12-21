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В петербургском метро появились поезда в стиле «Ведьмака»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:53

В метро Петербурга стали курсировать поезда, оформленные в стилистике сериала «Ведьмак». На это обратил внимание аккаунт в твиттере под названием «Дикий Петербург».

Поезда были замечены на красной, Кировско-Выборгской, ветке метро. На составах изображены ключевые персонажи сериала. Среди них — Геральт (Генри Кэвилл), Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифэр (Аня Чалотра).

В вагонах также можно заметить цитаты персонажей и красный логотип Netflix.

Это не единственная промоакция, запущенная в Петербурге в честь выхода второго сезона «Ведьмака». Так, в «Севкабель-порту» установили огромную ледяную глыбу с монстром-многоножкой внутри.

Всем посетителям культурного центра предлагали вытащить чеканную монету изо льда, чтобы помочь победить чудовище. Трофей можно было забрать себе.

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