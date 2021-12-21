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Умер экс-барабанщик Morphine Билли Конуэй

Семён Гудошников
Сегодня в 16:01

Билли Конуэй, игравший на ударных в рок-группе Morphine в 90-е, умер после длительной борьбы с раком. Об этом говорится в фейсбуке коллектива Vapors of Morphine, который образован бывшими участниками Morphine.

Музыканты написали, что опустошены смертью коллеги, и выразили глубокие соболезнования его родным и близким. Билли Конуэю было 65 лет.

Morphine, сочетавшие рок с джазом и блюзом в низкой тональности, существовали с 1989 по 1999 год. Конуэй играл у них на ударных в 1991-м, а затем с 1993-го до конца их деятельности. В 1999-м фронтмен коллектива Марк Сэндмен умер от сердечного приступа во время концерта в Италии.

Через 10 лет, в 2009 году, бывшие участники решили возродить проект под названием Vapors of Morphine. Конуэй часто играл и в этом коллективе.

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