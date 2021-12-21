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Центр Вознесенского покажет выставку к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери

Денис Ламехов
Сегодня в 16:21

Центр Вознесенского покажет выставку, приуроченную к 700-летию со дня смерти итальянского поэта Данте Алигьери. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Мероприятие носит название «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте» — выставка будет построена вокруг картины, выполненной флорентийским живописцем Бронзино в 1532–1533 годах.

Портрет Данте хранится в Палаццо Веккьо во Флоренции. Летом он был показан в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, с ноября картина экспонируется в Эрмитаже. После выставки в Центре Вознесенского работа вернется в Италию.

Картину долгое время считали утерянной. В 1990-х годах она была обнаружена одним из европейских коллекционеров. Две другие работы из трилогии «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь», героями которой вместе с Данте стали Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо, до нас не дошли.

Выставка займет три зала. Помимо картины Бронзино в рамках книжной экспозиции будут представлены исторические раритеты из Библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино. В их числе — карта путешествий Данте по Италии, созданная в XVIII веке, и издание «Божественной комедии» от 1500 года.

Кроме того, в экспозицию войдут библиофильский сборник иллюстраций и переводов Данте на арабский, китайский, иврит и другие мировые языки начала XX века, а также издания переводов «Божественной комедии» на русский — от самого первого до современного.

Выставка откроется 21 января и продлится до 19 февраля 2022 года. Адрес Центра Вознесенского — Москва, улица Большая Ордынка, дом 46, строение 3.

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