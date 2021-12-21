Проект «Помощь» подведет итоги года на большой сцене «Гоголь-центра»

23 декабря на большой сцене «Гоголь-центра» состоится торжественное мероприятие по случаю годовщины проекта «Помощь», где будут подведены итоги года. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот день основатели представят прототип нового сервиса «Явпомощь» внутри приложения «Помощь», а также покажут тизеры новой рекламной кампании, полнометражного фильма о проекте и другие видеоматериалы.

На мероприятии выступят команда «Помощи», партнеры и попечители проекта. За музыкальную часть вечера будут отвечать Антоха МС, Sirotkin, «Космос на потолке», Кирилл Рихтер и Ha Habibi.

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в сообществе «Помощь» во «ВКонтакте» в 20.00.

«Помощь» — это первое в мире мобильное приложение адресной прозрачной помощи. Главная цель проекта — обеспечить достойную жизнь нуждающимся.

Благотворительный фонд «Я в помощь» создан в 2019 году по инициативе Никиты Кукушкина — ведущего актера «Гоголь-центра» и инициатора проектов «Добрая машина» и «Добрый ящик». Мобильное приложение запустили в декабре 2020 года. Первой целевой группой оказания помощи стали пожилые люди, в будущем планируется добавить и другие группы нуждающихся.