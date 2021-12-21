«Дом.рф» и «Стрелка» провели исследование о проблемах должности главного архитектора в России

«Дом.рф» и Strelka Mag провели исследование, посвященное проблемам должности главного архитектора в российских городах. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

В исследовании приняли участие бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков, главный архитектор Дербента Иса Магомедов, главный архитектор Калуги Алексей Комов и другие.

На основе 20 глубинных интервью и анкетирования 35 действующих и бывших главных архитекторов регионов России были выявлены 10 ключевых проблем, которые мешают профессионалам на этой должности влиять на облик своих городов.

Среди них — тот факт, что должности главного архитектора юридически не существует, отсутствие единого списка обязанностей, квалификационных требований и полномочий, нехватка ресурсов и низкие зарплаты.