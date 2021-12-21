Инсайдеры сообщили, что Telegram разрешит скрывать спойлеры в переписке

Мессенджер Telegram разрешит скрывать спойлеры в переписке. Над такой функцией в данный момент работает компания. Об этом сообщили Android Police и инсайдер Георгий Лобушкин.

По их информации, Telegram разработает механизм защиты от спойлеров. Он добавит новый вариант форматирования текста, который скроет информацию, раскрывающую важные детали сюжета или характеристики героев кино- и телепроектов.