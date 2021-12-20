Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о государственной измене

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Порошенко вызван на допрос, назначенный на 23 декабря. Агентство «Интерфакс-Украина» уточняет, что экс-президента страны подозревают в содействии «террористическим организациям» в рамках дела о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР.

Производство ведется по частям 1 и 3 статьи 258-5 (финансирование терроризма), части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

18 декабря «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко покинул Украину. «Коммерсант» писал, что экс-президент уехал из страны после того, как ему попытались вручить повестку по делу о поставках угля из Донбасса. В партии объяснили отъезд заранее запланированным дипломатическим турне в Турцию и Польшу.