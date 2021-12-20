Даррен Аронофски возглавит жюри фестиваля Patriki Film Festival в 2022 году

Американский режиссер Даррен Аронофски станет председателем жюри конкурсной программы Patriki Film Festival, который пройдет летом 2022 года. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы фестиваля.

Аронофски с радостью откликнулся на приглашение и призвал участников фестиваля «удивить своей оригинальностью и авторским взглядом». На Patriki Film Festival состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства, которые можно будет также посмотреть в онлайне.

В шорт-лист конкурсной программы Patriki Film Festival войдут семь фильмов, из которых выберут обладателя главной награды — Гран-при. Отправить заявку можно тут с 20 декабря, в конкурсе могут принять участие фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом.

Всего на фестивале будет несколько конкурсных программ, паблик-токи с артистами, режиссерами и продюсерами, а также благотворительные и торжественные мероприятия. Организаторы отмечают, что четвертый по счету Patriki Film Festival станет первым международным онлайн-кинофестивалем в России.