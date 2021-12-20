Генпрокуратуре разработают мобильное приложение. В нем можно будет пожаловаться на экстремизм

Генеральная прокуратура провела тендер на создание своей информационной системы и мобильного приложения за 10,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, пишет «Коммерсант».

Контракт заключили с ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна». Ранее Анастасия Артемьева занимала должность гендиректора «Рунетсофта» — петербургского разработчика, который также выступает подрядчиком Минэкономики и ряда региональных органов власти. В прошлом году компания заключила 13 договор на 71 млн рублей, а ее чистая прибыль составила 2 млн.

Информационные системы, которыми займется «Артемьева Анастасия Геннадьевна», должны упростить взаимодействие граждан с прокуратурой. Согласно техзаданию, станет проще подавать заявления об экстремизме и нарушении прав несовершеннолетних, а также система откроет прямую линию для предпринимателей и позволит быстро записаться на прием.

В мобильном приложении пользователи смогут узнавать новости и смотреть «истории», это могут быть фото или видео со встроенными ссылками наподобие инстаграма. Чтобы показать на встроенной карте ближайшее отделение, приложение получит доступ к геолокации человека.

Глава практики цифровой стратегии «Крок» Евгения Рыжова считает, что система будет востребованной, поскольку обращения граждан — один из основных источников информации для госоргана. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт полагает, что людей может отпугнуть то, что Генпрокуратура получит доступ к их геолокационным и персональным данным.